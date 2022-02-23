Тотти может вернуться в "Рому"

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Тотти может вернуться в "Рому"

Фото: инстаграм Тотти\Автор неизвестен

Экс-форвард "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти может вернуться в стан римлян, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Тотти посетил много матчей "Ромы" в последние месяцы и находится в хороших отношениях с главным тренером Жозе Моуринью и владельцами клуба семьёй Фридкинов.

В прошлом году Франческо получил лицензию спортивного агента.

Напомним, что в составе "Ромы" Тотти выступал на протяжении всей своей карьеры и провел в обще сложности 25 сезонов, в которых сыграл в 786 матчах и забил 307 голов.

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