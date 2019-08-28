Тотти: "Мы с Де Росси - первые фанаты "Ромы"

Легендарный экс-игрок "Ромы" Франческо Тотти рассказал, что думает о своем поделился бывшем одноклубнике Даниеле-Де Росси. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

"Мы никогда не были настроены друг против друга. Мы думали о том, как поднять наш клуб как можно выше. Я и Тотти всегда были первыми болельщиками "Ромы", - сказал Тотти.

Тотти играл в составе "Ромы" с 1989 по 2017 год. С 2017-го он был спортивным директором римского клуба, однако спустя два года покинул свой пост. Де Росси выступал в "Роме" с 2002 по 2019 год. Этим летом он перешел в "Боку Хуниорс".

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