Тотти на следующей неделе покинет "Рому"

Экс-капитан "Ромы" Франческо Тотти, а ныне директор клуба, в ближайшие дни покинет свой пост. Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Соглашение итальянца рассчитано до 2021 года, однако он намерен расторгнуть его из-за того, что недоволен своим положение в "Роме".

Ранее сообщалось, что руководство клуба не пригласило Тотти на встречу с новым главным тренером Паулу Фонсекой.

Тотти - воспитанник римского клуба, в составе которого провел всю свою карьеру с 1992 года по 2017-й. После завершения футбольной карьеры, он стал директором клуба.

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