Тотти написал сообщение Буффону

Легенда "Ромы" Франческо Тотти написал сообщение Джанлуиджи Буффону.

"Твоё объявление об уходе из "Ювентуса" вернуло мне чувства 12-месячной давности. Уверен, что в ближайшие дни ты будешь пересматривать записи своей карьеры и здорово, что мы попали на записи друг к другу. Мы встречались ещё детьми, стали капитанами и мужчинами. Мы защищали одну и ту же голубую футболку. И я благодарю тебя за то, каким партнером и соперником ты был" - написал Тотти.

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