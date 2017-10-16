Тотти назвал своего фаворита на получение "Золотого мяча"

Легенда "Ромы" Франческо Тотти считает форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду фаворитом в борьбе за "Золотой мяч"-2017.

"Мы говорим о трёх футбольных инопланетянах - о Роналду, Месси и Неймаре. Должен сказать, что мы со всеми уважали друг друга на поле и за его пределами, но Криштиану опережает остальных. Роналду провёл удивительный сезон и забил ведущим командам" - цитирует Тотти официальный сайт ФИФА.

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