Тотти: "Не советовал бы молодому Тотти переходить в нынешнюю "Рому"

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Тотти: "Не советовал бы молодому Тотти переходить в нынешнюю "Рому"

Бывший игрок "Ромы" Франческо Тотти сказал, что сейчас не перешел бы в римский клуб. Об этом сообщает The Sun.

Напомним, 43-летний футболист после завершения карьеры работал в итальянском клубе, однако покинул команду из-за конфликта с руководством.

"Если бы я был агентом и моим клиентом был молодой Тотти, то я бы не советовал ему переходить в "Рому", - сказал Тотти.

За всю карьеру футболист провел 786 матчей в составе "Ромы".

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