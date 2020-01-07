Тотти: "Не советовал бы молодому Тотти переходить в нынешнюю "Рому"
Бывший игрок "Ромы" Франческо Тотти сказал, что сейчас не перешел бы в римский клуб. Об этом сообщает The Sun.
Напомним, 43-летний футболист после завершения карьеры работал в итальянском клубе, однако покинул команду из-за конфликта с руководством.
"Если бы я был агентом и моим клиентом был молодой Тотти, то я бы не советовал ему переходить в "Рому", - сказал Тотти.
За всю карьеру футболист провел 786 матчей в составе "Ромы".
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