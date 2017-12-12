Тотти: "Не стоит недооценивать "Шахтёр"

Директор "Ромы" Франческо Тотти прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Чемпионов, по итогам которой в соперники "волкам" достался "Шахтёр".

"Учитывая, кто мог попасться нам в соперники, всё прошло хорошо. Но не стоит недооценивать "Шахтёр", потому что эта команда сильна технически и физически, а также хорошо играет дома. Это будут открытые матчи. До февраля многое может измениться. Пока мы будем думать о Серии А, а уже затем подумаем о том, как постараться пройти дальше, что было бы важно для нас" - приводит слова Тотти Football Italia.

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