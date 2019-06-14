Тотти недоволен своим положение в "Роме"

Директор "Ромы" Франческо Тотти в скором времени встретится с главным исполнительным директором Гвидо Фиенгой, чтобы обговорить детали своего будущего прибывания в клубе, передает Football Italia.

По данным издания, Тотти недоволен тем, что он почти не участвует в принятии решений в "Роме".

Тотти - воспитанник римского клуба, в составе которого провел всю свою карьеру с 1992 года по 2017-й.

В минувшем сезоне "Рома" заняла 6 место в Серии А и дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов.

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