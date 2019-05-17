Тотти оценил дебютный сезон Роналду в "Ювентусе"

Теги ювентусромафранческо тоттикриштиану роналду

Тотти оценил дебютный сезон Роналду в "Ювентусе"

Легенда "Ромы" Франческо Тотти поделился впечатлениями от игры нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Напомним, что прошлым летом "старая синьора" купила португальца у "Реала" за 117 миллионов евро.

"Не согласен с мнением, что Роналду провалил свой первый сезон, потому что выиграть Лигу Чемпионов сложно. Дело ведь не в том, что если ты покупаешь сильнейшего игрока в мире, то обязательно станешь победителем ЛЧ. В этом турнире очень высокая конкуренция. Тому же Месси не удаётся выиграть турнир с "Барселоной", - цитирует Тотти Tuttomercatoweb.

В текущем сезоне 34-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 42 матча, забил 28 голов и сделал 13 ассистов.

Не пропустите: Роналду ждет Иско в "Ювентусе". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" ведёт переговоры с Силлессеном

"Манчестер Юнайтед" ведёт переговоры с Силлессеном

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 36 89
2 Наполи Наполи 36 76
3 Интер Милан Интер Милан 36 66
4 Аталанта Аталанта 36 65
5 Милан Милан 36 62
6 Рома Рома 36 62
7 Торино Торино 36 60
8 Лацио Лацио 36 58
9 Сампдория Сампдория 36 49
10 Сассуоло Сассуоло 36 42
11 СПАЛ СПАЛ 36 42
12 Кальяри Кальяри 36 40
13 Болонья Болонья 36 40
14 Фиорентина Фиорентина 36 40
15 Парма Парма 36 38
16 Удинезе Удинезе 36 37
17 Дженоа Дженоа 36 36
18 Эмполи Эмполи 36 35
19 Фрозиноне Фрозиноне 36 24
20 Кьево Кьево 36 15
Полная таблица

топ-5 тегов