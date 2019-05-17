Тотти оценил дебютный сезон Роналду в "Ювентусе"

Легенда "Ромы" Франческо Тотти поделился впечатлениями от игры нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Напомним, что прошлым летом "старая синьора" купила португальца у "Реала" за 117 миллионов евро.

"Не согласен с мнением, что Роналду провалил свой первый сезон, потому что выиграть Лигу Чемпионов сложно. Дело ведь не в том, что если ты покупаешь сильнейшего игрока в мире, то обязательно станешь победителем ЛЧ. В этом турнире очень высокая конкуренция. Тому же Месси не удаётся выиграть турнир с "Барселоной", - цитирует Тотти Tuttomercatoweb.

В текущем сезоне 34-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 42 матча, забил 28 голов и сделал 13 ассистов.

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