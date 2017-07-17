Тотти определился со своим будущим

Легендарный форвард итальянской "Ромы" Франческо Тотти, который лишь текущим летом завершил свою игровую карьеру в возрасте 40 лет, определился со своим будущим.

Как информирует в своем твиттере известный журналист Фабрицио Романо, отныне бывший футболист будет занимать пост директора в своем родном клубе.

Напомним, "Айнтрахт" опередил "Рому" в борьбе за Виллемса. | soccernews.ru