Тотти определился со своим будущим

Теги ромафранческо тотти

Тотти определился со своим будущимЛегендарный форвард итальянской "Ромы" Франческо Тотти, который лишь текущим летом завершил свою игровую карьеру в возрасте 40 лет, определился со своим будущим.

Как информирует в своем твиттере известный журналист Фабрицио Романо, отныне бывший футболист будет занимать пост директора в своем родном клубе.

Напомним, "Айнтрахт" опередил "Рому" в борьбе за Виллемса. | soccernews.ru

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