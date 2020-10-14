Тотти опубликовал трогательный пост в память об отце
Легенда "Ромы" Франческо Тотти почтил память своего отца.
Напомним, что 12 октября Энцо Тотти скончался в возрасте 76 лет от коронавируса.
"Привет, папа. Я только что провел десять худших дней моей жизни, зная, что ты один боролся со злом, не в состоянии увидеть тебя, поговорить, обнять. Я бы сделал все, чтобы быть рядом с тобой.
Теперь моя жизнь изменится, и я хочу сказать тебе спасибо за все, что ты сделал для меня, за то, что благодаря тебе я стал сильным и храбрым. Я всегда буду тебя любить, папа.
Хотелось бы снова услышать твой голос, смех, не очень не хватает твоей улыбки, глаз, мне не хватает тебя на диване у телевизора. Я хочу извиниться и поблагодарить тебя.
Прости за все те случаи, когда у нас были разногласия, за все случаи, когда я не говорил тебе, что люблю тебя, просто за то, что я недостаточно тебя обнимал, за те слова, что я тебе не говорил, за ошибки, которые я допускал. И спасибо за то, что ты был отцом и никогда не переставал им быть.
Без тебя я бы ничего не добился в жизни. Даже если ты не с нами, память о тебе и твоя улыбка никогда не будут забыты. Прощай, папа. Прощай, шериф. Хорошей поездки. Твой Франческо", - написал Тотти в инстаграме.
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17