Тотти покинет "Рому" после 30 лет нахождения в клубе

Легендарный футболист "Ромы" Франческо Тотти, в данный момент работающий техническим директоров "волков", покинет клуб, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в понедельник Тотти проведет специальную пресс-конференцию, на которой сообщит о своем решении.

42-летний Тотти принял решение об уходе, так как руководство клуба не прислушивалось к его мнению в важных вопросах.

Стоит отметить, что Тотти находится в структуре клуба с 1989 года, когда он стал играть за юношескую команду "Ромы".

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