Тотти посетил матч "Ромы" впервые после ухода с должности директора клуба

Легендарный игрок "Ромы" Франческо Тотти присутствовал на матче 9-го тура Серии А римского клуба с "Миланом" (2:1). Об этом сообщает Corriere dello Sport.

43-летний Тотти пришел на игру команды впервые за 5 месяцев после своего ухода.

Напомним, итальянец покинул пост директора "Ромы" 17 июня после того, руководство клуба раскритиковали.

"Счастлив вернуться на "Олимпико", чтобы увидеть игру "Ромы", - сказал Тотти.

"Рома" после 9 туров чемпионата Италии занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 16 баллов.

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