Тотти посетил матч "Ромы" впервые после ухода с должности директора клуба
Легендарный игрок "Ромы" Франческо Тотти присутствовал на матче 9-го тура Серии А римского клуба с "Миланом" (2:1). Об этом сообщает Corriere dello Sport.
43-летний Тотти пришел на игру команды впервые за 5 месяцев после своего ухода.
Напомним, итальянец покинул пост директора "Ромы" 17 июня после того, руководство клуба раскритиковали.
"Счастлив вернуться на "Олимпико", чтобы увидеть игру "Ромы", - сказал Тотти.
"Рома" после 9 туров чемпионата Италии занимает 5 место в турнирной таблице, набрав 16 баллов.
Читайте также: "Рома" - "Милан" - 2:1 (видеообзор матча Серии А) | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|9
|23
|2
|Интер Милан
|9
|22
|3
|Аталанта
|9
|20
|4
|Наполи
|9
|17
|5
|Рома
|9
|16
|6
|Лацио
|9
|15
|7
|Кальяри
|9
|15
|8
|Парма
|9
|13
|9
|Фиорентина
|9
|12
|10
|Болонья
|9
|12
|11
|Торино
|9
|11
|12
|Милан
|9
|10
|13
|Удинезе
|9
|10
|14
|Сассуоло
|8
|9
|15
|Хеллас Верона
|9
|9
|16
|Лечче
|9
|8
|17
|Дженоа
|9
|8
|18
|Брешия
|8
|7
|19
|СПАЛ
|9
|7
|20
|Сампдория
|9
|4