Тотти предпочел "Рому" "Реалу"

Легенда "Ромы" Франческо Тотти заявил, что в свое время мог оказаться в "Реале".

"Я был в шаге от трансфера в "Реал". Но мне пришлось принять важнейшее решение в моей жизни - выступать за "Рому" до конца карьеры. Если бы я ушел из "Ромы", то только в "Реал". Однако я сделал правильный выбор", - цитирует Тотти Football Italia.

Тотти являлся игроком "Ромы" с 1992 по 2017 год. За это время он провел более 600 поединков и забил 250 голов.

В составе "волков" он становился чемпионом Италии, дважды обладателем кубка и дважды суперкубка страны.

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