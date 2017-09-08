Тотти приступит к тренерским курсам в середине сентября

Легенда "Ромы"​ Франческо Тотти приступит к тренерским курсам в середине этого месяца.

После завершения обучения итальянец получит лицензию УЕФА категории B.

"18 сентября 2017 года Франческо Тотти начнет тренерские курс для лицензии УЕФА категории B. Обучение будет проходить в спортивном центре Фульвио Бернардини в Тригории", - говорится в сообщении Ассоциации итальянских тренеров.

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