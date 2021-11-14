Тотти призывает доверять Моуринью

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Тотти призывает доверять МоуриньюФото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен

Легендарный нападающий "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти поделился мнением о главном тренере римлян, португальце Жозе Моуринью.

"Будет ошибкой сказать, что проблема в Моуринью. Дело не в нем. Все нынешние тренеры чемпионата Италии вместе не выиграли столько, сколько выиграл Моуринью. Нужно снять шляпу перед ним. 

"Рома" должна положиться на Жозе. Он — отличный тренер, мотиватор, менеджер. Он знает, как работать с командой, что делать и что говорить. Мы должны довериться ему", – сказал Тотти.

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