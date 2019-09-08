Тотти прокомментировал трансфер Мхитаряна в "Рому"

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Тотти прокомментировал трансфер Мхитаряна в "Рому"

Экс-игрок "Ромы" Франческо Тотти рассказал, что думает о переходе хавбека "Арсенала" Генриха Мхитаряна в римский клуб на правах аренды. Об этом информирует Sky Sports Italia.

Напомним, этим летом 30-летный футболист ушел в аренду итальянского клуба до конца сезона за 3 миллиона евро.

"Это хороший трансфер. Мхитарян добавит команде качества. Рим стане ему домом. В последние 2 года он не так часто выходил на поле. Болельщики оценят его", - сказал Тотти.

После двух туров Серии А "Рома" занимает 15 место в турнирной таблице, набрав 2 балла.

А еще: "Рома" усилилась нападающим "Атлетико"| http://soccernews.ru
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