Тотти прокомментировал выход "Ромы" в полуфинал Лиги Чемпионов

Бывший капитан "Ромы" Франческо Тотти поздравил римский коллектив с выходом в полуфинал Лиги Чемпионов.

После выездного поражения от "Барселоны" со счетом 1:4, римляне выиграли в ответном четвертьфинале со счетом 3:0 и прошли в следующий этап.

"Именно ради таких моментов и хочется болеть за "Рому“! Вперёд, "Рома“!" – написал Тотти в своём «твиттере».в социальной сети.

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