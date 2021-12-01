Тотти рассказал, что мог перейти в "Реал"

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Тотти рассказал, что мог перейти в "Реал"Фото: инстаграм Тотти/Автор неизвестен

Легендарный экс-форвард "Ромы" Франческо Тотти рассказал, что однажды мог уйти из стана римлян.

"В свое время мадридский "Реал" сделал всё, чтобы подписать меня - я был очень польщен и понимал, что если и уйду, то только в "Мадрид", но моё сердце принадлежало "Роме", - сказал итальянец.

Напомним, что Тотти всю карьеру провел в "Роме". В 2006 году Франческо со сборной Италии стал чемпионом мира. В 2017 году он завершил свою игровую карьеру.

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