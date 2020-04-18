Тотти рассказал, как едва не развёлся с женой из-за кошки

Легенда "Ромы" Франческо Тотти поведал, как покупка кошки чуть не привела к распаду его семьи.

Напомним, что экс-капитан "волков" женат на итальянской актрисе и фотомодели Илари Блази.

"Я злился на жену, когда она купила лысую кошку и назвала её Донна Паола. Всё кипело. Ночью кошка хотела спать только в нашей кровати, у наших ног. Это очень ласковая кошка, но она чуть не довела нас до разрыва. Илари хотела кошку любой ценой. Я был непреклонен и настаивал на том, что её не должно быть в нашем доме. Мы не разговаривали несколько дней, но в итоге я тоже полюбил эту кошку", - цитирует Тотти Football Italia.

43-летний форвард всю карьеру провёл в "Роме" (1992-2017), сыграл 785 матчей, забил 307 голов и сделал 139 ассистов.

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