Тотти рассказал, как едва не развёлся с женой из-за кошки

Теги ромафранческо тотти

Тотти рассказал, как едва не развёлся с женой из-за кошки

Легенда "Ромы" Франческо Тотти поведал, как покупка кошки чуть не привела к распаду его семьи.

Напомним, что экс-капитан "волков" женат на итальянской актрисе и фотомодели Илари Блази.

"Я злился на жену, когда она купила лысую кошку и назвала её Донна Паола. Всё кипело. Ночью кошка хотела спать только в нашей кровати, у наших ног. Это очень ласковая кошка, но она чуть не довела нас до разрыва. Илари хотела кошку любой ценой. Я был непреклонен и настаивал на том, что её не должно быть в нашем доме. Мы не разговаривали несколько дней, но в итоге я тоже полюбил эту кошку", - цитирует Тотти Football Italia.

43-летний форвард всю карьеру провёл в "Роме" (1992-2017), сыграл 785 матчей, забил 307 голов и сделал 139 ассистов.

Не пропустите: "Рома" может бесплатно подписать двух ветеранов из АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гризманн определился со своим будущим в "Барселоне"

Гризманн определился со своим будущим в "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов