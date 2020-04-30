Тотти рассказал, какого футболиста точно взял бы в свою команду

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Тотти рассказал, какого футболиста точно взял бы в свою команду

Бывший нападающий "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти рассказал, что думает о полузащитнике "Брешии" Сандро Тонали

"Я бы сделал все, чтобы Тонали играл в моей команде. По моему мнению, он станет одним из лучших игроков в мире. У него есть все, что должен иметь великий футболист: технически одаренный, хороший менталитет и всегда опасен в любой ситуации", - сказал Тотти в своем инстаграме.

Трансферная стоимость Тонали - 31,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне футболист забил 1 гол и сделал 5 голевых передач в 24 матчах.

Не пропустите: Тотти рассказал о несостоявшихся переходах в "Милан" и "Реал"| http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Если он не хочет загубить свою карьеру,ему не стоит переходить к Лео в гарем!Иначе - поломанная судьба и РПЛ!

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