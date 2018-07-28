Тотти рассказал, кто бы мог играть под десятым номером в "Роме"

Легенда "Ромы" Франческо Тотти поделился мнением о десятом номере команды.

"Сейчас не то время, чтобы кто-то надел 10-й номер "Ромы". Но я всегда говорил, что номер нельзя выводить из обращения, ведь дети должны мечтать об этой футболке, как мечтал о ней я сам. Но ее нелегко будет носить после меня. Мы могли бы подумать, если бы сейчас в "Роме" появился второй Тотти или Месси, тогда бы я сам отвез футболку с 10-м номером в аэропорт" - приводит слова Тотти Gazzetta dello Sport.

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