Тотти рассказал о несостоявшихся переходах в "Милан" и "Реал"

Бывший нападающий римской "Ромы" Франческо Тотти рассказал, что у него были варианты с переходами в "Милан" и "Реал".

"Милан" хотел приобрести меня еще до того, как я сыграл свой первый матч за "Рому". Представитель клуба приехал ко мне домой и хотел увезти меня в "Милан".

В сезоне-2004/05 я был близок к переходу в "Реал". Все было практически согласовано.

Я хотел добиваться побед. Мы стали чемпионами, но в двух следующих сезонах мы проиграли скудетто. Наш прогресс замедлился, так как я хотел, чтобы мы усилили состав. У нас было много проблем в команде. Но Франко Сенси был для меня как отец, я дал ему все, что мог", - приводит слова Тотти Football Italia.

Тотти выступал за "Рому" с 1992 по 2017 годы. В составе римского клуба он становился чемпионом Италии и по два раза становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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