Тотти рассказал о своем психологическом состоянии после завершения карьеры

Легенда "Ромы" Франческо Тотти рассказал, как ему далось решение о завершении карьеры.

"Эмоции не дают вам покоя, когда вы решаете завершить карьеру, с этим очень сложно справиться. Когда вы носите одну и ту же футболку на протяжении 25 лет, то последний день дается очень тяжело. Однако я доволен тем, как прошла моя карьера.

Я не чувствую себя звездой, считаю себя обычным человеком. На поле я всегда пытался играть так, чтобы фанаты могли меня оценить. Я всегда старался изо всех сил" - приводит слова Тотти Football Italia.

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