Легендарный игрок "Ромы" Франческо Тотти рассказал, почему решил завершить карьеру футболиста.

Напомним, последний матч Тотти сыграл за римлян 28 мая 2017 года, после чего стал директором клуба.

"Я не хотел завершать карьеру, я был в отличной физической форме, зачем мне так поступать? Не то, чтобы я хотел все время проводить на поле. Я не хотел испортить свою историю с "Ромой", поэтому лучше было оставить карьеру, чем переходить куда то еще на год.

Я был счастлив просто находится в раздевалке клуба, помогать тренеру в трудную минуту, передавать молодым игрокам свои знания. Всякий раз, когда я выходил на замену, это будоражило стадион, и такая атмосфера всем была на пользу", цитирует Тотти Football Italia.

Тотти играл в составе "Ромы" с 1989 по 2017 год. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Италии и дважды стал победителем Кубка страны и Суперкубка Италии. С 2017-го он был спортивным директором римского клуба, однако спустя два года покинул свой пост.

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