Тотти считает Салаха одним из лучших игроков мира

Легенда "Ромы" Франческо Тотти высоко отозвался о вингере "Ливерпуля" Мохамеде Салахе.

"Если учитывать нынешний уровень игры Салаха, то он уже является одним из лучших футболистов мира. Но я думаю, что он может стать ещё лучше. Несмотря на то, что уже сейчас Мохамед очень хорош, он может подняться на ещё одну ступеньку вверх" - приводит слова Тотти Goal.com.

В этом сезоне 25-летний Салах сыграл за "Ливерпуль" 36 матчей, забил 30 голов и сделал 10 ассистов.

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