Тотти сделал прогноз, чем завершится прерванный сезон Серии А

Легенда "Ромы" Франческо Тотти предположил, какой сценарий наиболее вероятен в вопросе возможного продолжения футбольного сезона в Италии.

"Как по мне, чемпионат не возобновится. Будет большой беспорядок, в том числе потому, что ФИФА и Федерация футбола Италии должны прийти к определённому согласию", - цитирует Тотти Football Italia.

Напомним, что Серию А и другие футбольные турниры приостановлены на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Италия лидирует в Европе по числу заболевших новой инфекцией. Количество заразившихся уже превысило 100 тысяч человек.

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