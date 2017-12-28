Тотти сделал выбор между Месси и Роналду

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Тотти сделал выбор между Месси и РоналдуЛегенда итальянской "Ромы" Франческо Тотти сделал выбор между лучшими футболистами современности - Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"Месси - номер один, но не говорите об этом Криштиану", - приводит слова бывшего футболиста El Mundo Deportivo.

Кроме того, Тотти высказался о сумме, заплаченной французским ПСЖ за Неймара: "250 миллионов евро - это слишком большая цена для одного игрока. Это выходит за рамки реальности".

Напомним, Месси советует "Барселоне" подписать сына Клюйверта. | soccernews.ru

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