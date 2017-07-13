Тотти: "Скоро я стану одним из руководителей "Ромы"



Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти заявил, что он получит одну из руководящих должностей в клубе.

"Я еще ничего не подписал и пока не являюсь руководителем "Ромы", но я скоро стану одним из них", приводит слова Тотти Football Italia.

Напомним, что 40-летний Тотти пока не завершал карьеру официально. Ранее сообщалось, что японский "Токио Верди" готов платить ему 3 миллиона евро в год.

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