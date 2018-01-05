Тотти сломал качели в цирке

Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти вместе с женой побывал в цирке.

Футболист попытался поучаствовать в трюке со встречными качелями. Но выступить форварду не удалось, так как под его весом качели сломались. При этом его жена Блази выступила с попугаем.

Видео: Циркача из Тотти не получилось.

Напомним, что 41-летний Тотти завершил карьеру в мае прошлого 2017 года и получил административную должность в "Роме".

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