Тотти: "Смотреть игру с трибун невероятно сложно"

Директор "Ромы" Франческо Тотти, завершивший карьеру футболиста по окончании прошлого сезона, высказался после победы римской команды над "Аталантой" в матче первого тура итальянской Серии А.

"Смотреть игру с трибун невероятно сложно. Поздравляю ребят с первым успешным результатом. Это будет сезон баталий и сильных эмоций. Вперёд "Рома" - написал Тотти в одной из соцсетей.

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