Тотти снимется в телешоу, в котором его будут преследовать полиция и разведчики



Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти примет участие в итальянской версии шоу "Охота на знаменитостей", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, Тотти в паре с другой знаменитостью в течение 14 дней должны будут скрываться от охотников, в роли которых выступят бывшие полицейские и разведчики. Охотники смогут отслеживать звонки преследуемых, использовать средства определения местоположения и видеонаблюдения.

Если беглецы в течение 14 дней доберутся до назначенного места, то они получат денежный приз, который будет направлен на благотворительные цели.

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