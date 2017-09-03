Тотти составил идеального игрока своего амплуа

Теги франческо тоттикриштиану роналдузинедин зиданлионель мессидиего марадона

Тотти составил идеального игрока своего амплуаЛегендарный форвард итальянской "Ромы" Франческо Тотти составил идеального игрока своего амплуа.

"Я бы взял правую ногу Криштиану Роналду, левую ногу - Диего Армандо Марадоны, видение - Месси и технику - Зидана. И я бы взял удар Тотти", - приводит слова известного в прошлом футболиста Fotball Italia.

Напомним, "Рома" в товарищеском матче обыграла "Шапекоэнсе". | soccernews.ru

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