Легендарный форвард итальянской "Ромы" Франческо Тотти составил идеального игрока своего амплуа.

"Я бы взял правую ногу Криштиану Роналду, левую ногу - Диего Армандо Марадоны, видение - Месси и технику - Зидана. И я бы взял удар Тотти", - приводит слова известного в прошлом футболиста Fotball Italia.

Напомним, "Рома" в товарищеском матче обыграла "Шапекоэнсе". | soccernews.ru