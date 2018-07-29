Тотти сравнил Джастина Клюйверта с его известным отцом

Легенда "Ромы" Франческо Тотти подверг сравнению Джастина Клюйверта с его отцом Патриком.

"Джастин внешне - вылитый отец, но как футболисты они разные. Отец был бомбардиром, в то время как Джастин больше дриблер. Он всегда ищет возможность обыграть один в один, может создать неприятности в любой момент" - приводит слова Тотти La Gazzetta dello Sport.

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