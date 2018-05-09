Тотти удостоится собственного памятника в Риме

Теги ромафранческо тотти

Тотти удостоится собственного памятника в Риме
В Риме установят статую знаменитому футболисту "Ромы" Франческо Тотти, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, памятник будет представлен в период с 10 и 12 мая. Статуя получила название "Вечный".

Фото: Статуя Тотти.

Напомним, что Тотти выступал за "Рому" всю карьеру, проведя за клуб 16 сезонов.

Не пропустите: Роналдо, Роналдиньо и Креспо примут участие в прощальном матче Пирло. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Поездка в Лондон: в перенесенном матче "Манчестер Юнайтед" навестит "Вест Хэм"

Поездка в Лондон: в перенесенном матче "Манчестер Юнайтед" навестит "Вест Хэм"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 36 91
2 Наполи 36 85
3 Рома 36 73
4 Лацио 36 71
5 Интер Милан 36 69
6 Милан 36 60
7 Аталанта 36 59
8 Фиорентина 36 57
9 Сампдория 36 54
10 Торино 36 48
11 Дженоа 36 41
12 Сассуоло 36 40
13 Болонья 36 39
14 СПАЛ 36 35
15 Кьево 36 34
16 Кротоне 36 34
17 Удинезе 36 34
18 Кальяри 36 33
19 Хеллас Верона 36 25
20 Беневенто 36 18
Полная таблица

топ-5 тегов