Тотти удостоится собственного памятника в Риме



В Риме установят статую знаменитому футболисту "Ромы" Франческо Тотти, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, памятник будет представлен в период с 10 и 12 мая. Статуя получила название "Вечный".

Фото: Статуя Тотти.

Напомним, что Тотти выступал за "Рому" всю карьеру, проведя за клуб 16 сезонов.

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