Тотти вступился за мальчика с прической Ибрагимовича

Легендарный футболист "Ромы" Франческо Тотти прокомментировал инцидент, связанный с мальчиком Прохором. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Напомним, в сентябре мальчик пришел в школу с прической, как у кумира Златана Ибрагимовича: парень осветлил волосы и собрал в хвостик на затылке. Руководство школы это не устроило, и они поставили ультиматум родителям мальчика: либо ребенок меняет прическу, либо переходит на домашнее обучение.

"Это неправильно и вообще сюрреалистично. Нечестно, когда человека, а тем более ребенка, притесняют только потому, что он подражает своему кумиру. Это же никому не мешает. Учителя должны задуматься", - сказал Тотти.

Ранее мальчика также поддержал главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, наставник "Ростова" Валерий Карпин и сборная России.

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