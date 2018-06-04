Тотти выбрал фаворита Чемпионата Мира

Легенда "Ромы" Франческо Тотти назвал своего фаворита Чемпионата Мира.

"Безусловно, Испания с таким отличным составом и в первую очередь с таким классным тренером способна пройти очень далеко. Но мой фаворит - Бразилия. У бразильцев очень сильная команда с великолепными футболистами и тренерами. Шансы Неймара выиграть Чемпионат Мира зависят от того, успеет ли он набрать оптимальную форму после повреждения. Однако на данный момент мне кажется, что бразильцы находятся выше всех остальных команд" - приводят слова Тотти российские СМИ.

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