Тотти высказался о приглашении Моуринью на пост главного тренера "Ромы"

Фото: инстаграм Моуринью/Автор неизвестен

Экс-игрок сборной Италии и "Ромы" Франческо Тотти поделился мнением о назначении Жозе Моуринью на должность главного тренера римского клуба.

"Моуринью? Когда он приедет, он скажет, что думает. Мы взяли сильнейшего тренера в мире. Хотел бы я, чтобы он меня тренировал? В то время, когда я был более молодым - да", — приводит слова Тотти Corriere dello Sport.

В прошедшем сезоне римляне финишировали на седьмой строчке в Серии А.

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