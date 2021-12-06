Тотти высказался о работе Моуринью в "Роме"

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Тотти высказался о работе Моуринью в "Роме"

Фото: инстаграм Франческо Тотти/Автор неизвестен

Бывший нападающий "Ромы" Франческо Тотти выразил поддержку главному тренеру римского клуба Жозе Моуринью.

"Я всегда ощущаю сильные эмоции, когда говорю о "Роме". Сейчас у команды не лучшие времена, но если ты не сможешь выдержать это, то не имеешь права называть себя болельщиком клуба. 

Я считаю, что Моуринью нужно дать время. Верю, что он хочет сделать фанатов счастливыми. Но ему нужны сильные игроки, чтобы выигрывать трофеи. Говоря так, я не хочу задеть нынешних футболистов, но я не вижу среди них чемпионов. Это просто хорошая команда, которая может добиться успеха, если будут благоприятные обстоятельства", - приводит слова Тотти Football Italia. 

58-летний Моуринью тренирует "Рому" с лета 2021 года. В нынешнем сезоне римский клуб под его руководством занимает седьмое место в чемпионате Италии после 16 туров. В Лиге конференций римляне занимают второе место в своей группе после 5 туров.

Не пропустите: Моуринью может вернуться в АПЛ. | http://soccernews.ru
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