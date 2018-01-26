Тотти: "Я бы подарил Буффону на день рождения машину времени"

Экс-нападающий "Ромы" Франческо Тотти восхищается вратарем "Ювентуса" Джанлуиджи Буффоном.

"Первое, что приходит на ум, - что нам по 40 и это досадно. Когда вы оглядываетесь на карьеру друга, это похоже на возвращение к своей собственной карьере. Карьера Буффона – фантастическая. Желаю ему успехов. Подарок? Я бы подарил Буффону машину времени", - цитирует Тотти La Stampa.

Напомним, что 28 января Буффону исполнится 40 лет.

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