Тотти: "Я бы подарил Буффону на день рождения машину времени"

Теги джанлуиджи буффонювентусфранческо тотти

Тотти: "Я бы подарил Буффону на день рождения машину времени"

Экс-нападающий "Ромы" Франческо Тотти восхищается вратарем "Ювентуса" Джанлуиджи Буффоном

"Первое, что приходит на ум, - что нам по 40 и это досадно. Когда вы оглядываетесь на карьеру друга, это похоже на возвращение к своей собственной карьере. Карьера Буффона – фантастическая. Желаю ему успехов. Подарок? Я бы подарил Буффону машину времени", - цитирует Тотти La Stampa.

Напомним, что 28 января Буффону исполнится 40 лет.

Не пропустите: Буффон: "Не хочу стать проблемой для "Ювентуса", нам нужно найти лучшее решение". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Ювентус" отправляется в Верону на матч с "Кьево"

"Ювентус" отправляется в Верону на матч с "Кьево"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 21 54
2 Ювентус 21 53
3 Лацио 21 46
4 Интер Милан 21 43
5 Рома 21 41
6 Сампдория 21 34
7 Милан 21 31
8 Аталанта 21 30
9 Удинезе 21 29
10 Торино 21 29
11 Фиорентина 21 28
12 Болонья 21 27
13 Кьево 21 22
14 Сассуоло 21 22
15 Дженоа 21 21
16 Кальяри 21 20
17 Кротоне 21 18
18 СПАЛ 21 16
19 Хеллас Верона 21 13
20 Беневенто 21 7
Полная таблица

топ-5 тегов