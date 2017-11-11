Тотти: "Я горжусь всеми своими наградами, хоть и не выиграл много"

Легенда "Ромы" Франческо Тотти рассказал о важности Лиги Чемпионов для футболистов.

"Я горжусь всеми своими наградами, хоть и не выиграл много. Лига Чемпионов - особый турнир, попасть в который вы стремитесь всеми возможными способами, он положительно отличается от абсолютно всех других турниров. Помимо этого, попадание в ЛЧ дает вам запредельную мотивацию" - приводит слова Тотти Football Italia.

Читайте также: Рейтинг самых дорогих игроков мира по версии CIES: Неймар - первый, Месси и Роналду не попали в топ-10. | http://soccernews.ru