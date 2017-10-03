Тотти забросил тренерские курсы

Бывший игрок "Ромы" Франческо Тотти в ближайшее время будет заниматься клубными делами римлян. Итальянец начал посещать курсы в сентябре. Его место займет Симоне Перротта.

Сообщается, что через некоторое время Тотти сможет вернуться к занятиям. Напомним, что легендарный футболист завершил свою карьеру прошлым летом.

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