Тотти заявил, что не вернется в "Рому"

Экс-капитан и директор "Ромы" Франческо Тотти прокомментировал возможное возвращение в итальянский клуб. Об этом сообщает Football Italia.

"Я не держу обиды. Если бы меня сейчас позвали в "Рому", это бы для меня создало много трудностей. Я бы сказал им "нет". Я уважаю свое решение и хочу дальше ему следовать", - сказал Тотти.

Тотти играл в составе "Ромы" с 1989 по 2017 год. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Италии и дважды стал победителем Кубка страны и Суперкубка Италии. С 2017-го он был спортивным директором римского клуба, однако спустя два года покинул свой пост.

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