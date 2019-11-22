Тотти заявил, что не вернется в "Рому"

Теги ромафранческо тотти

Тотти заявил, что не вернется в "Рому"

Экс-капитан и директор "Ромы" Франческо Тотти прокомментировал возможное возвращение в итальянский клуб. Об этом сообщает Football Italia.

"Я не держу обиды. Если бы меня сейчас позвали в "Рому", это бы для меня создало много трудностей. Я бы сказал им "нет". Я уважаю свое решение и хочу дальше ему следовать", - сказал Тотти.

Тотти играл в составе "Ромы" с 1989 по 2017 год. Вместе с клубом он выиграл чемпионат Италии и дважды стал победителем Кубка страны и Суперкубка Италии. С 2017-го он был спортивным директором римского клуба, однако спустя два года покинул свой пост.

А еще: Тотти снимется в телешоу, в котором его будут преследовать полиция и разведчики| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Икарди забил 10 голов в 9 матчах за ПСЖ

Икарди забил 10 голов в 9 матчах за ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 12 32
2 Интер Милан Интер Милан 12 31
3 Лацио Лацио 12 24
4 Кальяри Кальяри 12 24
5 Аталанта Аталанта 12 22
6 Рома Рома 12 22
7 Наполи Наполи 12 19
8 Парма Парма 12 17
9 Фиорентина Фиорентина 12 16
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 12 15
11 Торино Торино 12 14
12 Удинезе Удинезе 12 14
13 Сассуоло Сассуоло 11 13
14 Милан Милан 12 13
15 Болонья Болонья 12 12
16 Лечче Лечче 12 10
17 Дженоа Дженоа 12 9
18 Сампдория Сампдория 12 9
19 СПАЛ СПАЛ 12 8
20 Брешия Брешия 11 7
Полная таблица

топ-5 тегов