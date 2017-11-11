Товарищеская игра между сборными России и Бразилии пройдет в "Лужниках"

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Товарищеская игра между сборными России и Бразилии пройдет в "Лужниках"

Президент РФС Виталий Мутко рассказал, где пройдет матч с Бразилией.

По его словам товарищеская игра между Россией и Бразилией пройдет в "Лужниках".

Напомним, что матч должен состояться 23 марта 2018 года.

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