Товарищеские матч: "Анжи" разгромил питерское "Динамо", "Ахмат" сыграл вничью с датчанами
Завершились два товарищеских матча с участием российских команд.
"Анжи" – "Динамо СПб" – 3:0 (1:0)
Голы: Лескано, 4 - 1:0, Полуяхтов, 53 - 2:0, Эльмурзаев, 88 - 3:0
"Анжи": Лория (Будаков, 46), Полуяхтов (Армаш, 68), Тетрашвили (Брызгалов, 68), Самарджич (Эльмурзаев, 68), Чансельор (Жилов, 68), Хубулов (Бакаев, 68), Антон (Чайковский, 68), Данченко (Глебов, 68), Маркелов (Прудников, 68), Лескано (Иванченко, 68), Поку (Будковский, 68).
"Ахмат" - "Вайле" - 0:0
"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Иванов, Роши, Швец, Исмаэл, Митришев, Лео Жаба.
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12