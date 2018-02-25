Товарищеские матчи: "Анжи" проиграл "Слуцку", "Уфа" сильнее "Ред Эрроуз"

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Товарищеские матчи: "Анжи" проиграл "Слуцку", "Уфа" сильнее "Ред Эрроуз"

В субботу в рамках подготовки к весенней части сезона два российских клуба провели очередные товарищеские матчи.

"Анжи" (Россия) – "Слуцк" (Беларусь) - 1:3

Гол "Анжи": Лескано, 33 - 1:0.

"Анжи": Будаков (Сугробов, 46), Армаш, Эльмурзаев, Чансельор, Жилов, Чайковский, Андреев, Глебов, Прудников, Лескано, Калмыков.


"Уфа" (Россия) - "Ред Эрроуз" (Замбия) - 2:1

Голы "Уфы": Фатай, 36 - 1:0, Пауревич, 40 - 2:0. 

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