Товарищеские матчи: "Арсенал" и дортмундская "Боруссия" побеждают

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Товарищеские матчи: "Арсенал" и дортмундская "Боруссия" побеждают

В рамках подготовки к новому сезону европейские топ-клубы проводят товарищеские матчи.

"Вестерн Сидней" (Австралия) - "Арсенал" (Англия) - 1:3

Голы: Жиру, 33 - 0:1, Рэмзи, 37 - 0:2, Эль-Ненни, 44 - 0:3, Луштица, 57 - 1:3.

"Арсенал": Оспина (Мартинес, 46), Косиельни (Мертезакер, 66), Монреаль (Озил, 66), Эль-Ненни, Мэйтленд-Найлз (Белик, 66), Джака (Колашинац, 66), Рэмзи (Коклен, 66), Окслейд-Чемберлен (Нкетиа, 66), Ивоби (Нельсон, 66), Ляказетт (Уэлбек, 66), Жиру (Уиллок, 66).


"Урава Ред Даймондс" (Япония) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 2:3

Голы "Боруссии": Мор, 76 - 1:1, Мор, 80 - 1:2, Шюррле, 89 - 2:3.

"Боруссия": Вайденфеллер, Пищек (Пасслак, 66), Бартра (Суботич, 46), Топрак (Сократис, 46), Шмельцер, Шахин (Гётце, 59), Кастро, Роде (Загаду, 46), Пулишич (Шюррле, 46), Обамеянг (Исак, 46), Дембеле (Мор, 46).

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10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
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