Товарищеские матчи: "Атлетико" расписал нулевую ничью с "Хетафе" и другие результаты
В рамках подготовки к новому сезону состоялись три товарищеских матча с участием испанских клубов.
"Осасуна" - "Эйбар" - 2:0
Голы: Давид Родригес, 36 - 1:0, Сиско, 89 - 2:0.
"Кадис" - "Лас Пальмас" - 0:1
Гол: Каллери, 27 - 0:1.
"Хетафе" - "Атлетико" - 0:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20