Товарищеские матчи: "Атлетико" расписал нулевую ничью с "Хетафе" и другие результаты

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Товарищеские матчи: "Атлетико" расписал нулевую ничью с "Хетафе" и другие результаты

В рамках подготовки к новому сезону состоялись три товарищеских матча с участием испанских клубов.

"Осасуна" - "Эйбар" - 2:0

Голы: Давид Родригес, 36 - 1:0, Сиско, 89 - 2:0.


"Кадис" - "Лас Пальмас" - 0:1

Гол: Каллери, 27 - 0:1.


"Хетафе" - "Атлетико" - 0:0

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2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
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20 Гранада 38 20
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