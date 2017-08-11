Товарищеские матчи: "Атлетико" расписал нулевую ничью с "Хетафе" и другие результаты

В рамках подготовки к новому сезону состоялись три товарищеских матча с участием испанских клубов.

"Осасуна" - "Эйбар" - 2:0

Голы: Давид Родригес, 36 - 1:0, Сиско, 89 - 2:0.



"Кадис" - "Лас Пальмас" - 0:1

Гол: Каллери, 27 - 0:1.



"Хетафе" - "Атлетико" - 0:0

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