Товарищеские матчи: Австралия разгромила Чехию, Босния и Герцеговина взяла верх над Южной Кореей

Завершились ещё два товарищеских матча с участием национальных сборных. Австралия одержала разгромную победу над Чехией, а Босния и Герцеговина обыграла Южную Корею.

Австралия – Чехия - 4:0

Голы: Лекки, 32 - 1:0, Нэббаут, 54 - 2:0, Лекки, 72 - 3:0, Югас, 80 (автогол) - 4:0.

Австралия: Райан, Сэйнсбери, Бехич, Рисдон (Дегенек, 76), Луонго, Рогич (Ирвайн, 66), Муй, Миллиган, Лекки (Арзани, 84), Круз (Петратос, 73), Нэббаут (Макларен, 61).

Чехия: Коубек, Калас, Новак, Боржил, Югас, Гушбауэр, Барак (Сикора, 57), Дарида, Копиц (Горшава, 83), Шик (Шурал, 75), Крменчик (Янкто, 46).



Южная Корея – Босния и Герцеговина - 1:3

Голы: Вишча, 28 - 0:1, Ли Чжэ Сон, 30 - 1:1, Вишча, 45 - 1:2, Вишча, 79 - 1:3.

Южная Корея: Ким Сын Гю, Юн Ен Сон (Чжон Сын Хен, 75), О Бан Сок (Квон Ген Вон, 46), Ли Ен, Ку Чжа Чхоль (Чжу Се Чжон, 75), Ким Мин У, Чжон У Ен, Ки Сон Ен (Ким Син Ук, 87), Ли Чжэ Сон (Мун Сон Мин, 80), Сон Хын Мин, Хван Хи Чхан (Ли Сын У, 80).

Босния и Герцеговина: Шехич, Зуканович, Шуньич, Тодорович (Бичакчич, 74), Чивич, Пьянич (Сарич, 57), Бешич, Вишча (Милошевич, 82), Цимирот (Лончар, 85), Дульевич (Закарич, 67), Джеко (Байич, 60).

Не пропустите: Франция и Италия встретятся в товарищеском матче. | http://soccernews.ru