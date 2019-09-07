Товарищеские матчи: Бразилия сыграла вничью с Колумбией и другие результаты

Минувшей ночью состоялись три товарищеских матча с участием сборных из Южной Америки и зоны КОНКАКАФ.

Бразилия – Колумбия - 2:2

Голы: 1:0 – 19 Каземиро, 1:1 – 25, пенальти Муриэль, 1:2 – 34 Муриэль, 2:2 – 58 Неймар.

Бразилия: Эдерсон, Маркиньос, Тиаго Силва, Алекс Сандро, Дани Алвес, Коутиньо (Бруно Энрике, 80), Артур, Каземиро, Ришарлисон (Нерес, 84), Неймар, Фирмино (Лукас Пакета, 83).

Колумбия: Оспина, Санчес, Медина (Орехуэла, 78), Мина, Тесильо, Куадрадо (Морено, 87), Барриос, Урибе (Лерма, 61), Мартинес (Диас, 61), Муриэль (Беррио, 68), Сапата (Борре, 83).



США – Мексика - 0:3

Голы: 0:1 – 21 Эрнандес, 0:2 – 78 Гутьеррес, 0:3 – 82 Антуна.



Коста-Рика – Уругвай - 1:2

Голы: 0:1 – 42, пенальти де Арраскаэта, 1:1 – 48 Борхес, 1:2 – 90 Родригес.

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