Товарищеские матчи: Бразилия сыграла вничью с Колумбией и другие результаты
Минувшей ночью состоялись три товарищеских матча с участием сборных из Южной Америки и зоны КОНКАКАФ.
Бразилия – Колумбия - 2:2
Голы: 1:0 – 19 Каземиро, 1:1 – 25, пенальти Муриэль, 1:2 – 34 Муриэль, 2:2 – 58 Неймар.
Бразилия: Эдерсон, Маркиньос, Тиаго Силва, Алекс Сандро, Дани Алвес, Коутиньо (Бруно Энрике, 80), Артур, Каземиро, Ришарлисон (Нерес, 84), Неймар, Фирмино (Лукас Пакета, 83).
Колумбия: Оспина, Санчес, Медина (Орехуэла, 78), Мина, Тесильо, Куадрадо (Морено, 87), Барриос, Урибе (Лерма, 61), Мартинес (Диас, 61), Муриэль (Беррио, 68), Сапата (Борре, 83).
США – Мексика - 0:3
Голы: 0:1 – 21 Эрнандес, 0:2 – 78 Гутьеррес, 0:3 – 82 Антуна.
Коста-Рика – Уругвай - 1:2
Голы: 0:1 – 42, пенальти де Арраскаэта, 1:1 – 48 Борхес, 1:2 – 90 Родригес.
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